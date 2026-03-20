La Cyclo Fertoise

place du cosec La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Brevet ouvert à tout les cyclotouristes affiliées ou non la FFVelo , les jeunes de moins de 18 ans étant sous la responsabilité d’un adulte. le Port de casque est fortement conseillé. .

place du cosec La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6432334963

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English :

L’événement La Cyclo Fertoise La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-16 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude