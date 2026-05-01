La Ferté-Bernard

Atelier Diamond Painting

Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 16:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

avec Françoise et Anaïs 8 personnes max sur inscription

Créez, brillez, détendez-vous ! Découvrez une activité artistique accessible à tous, qui allie patience, précision et plaisir visuel. Entre broderie et peinture par numéros, le diamond painting consiste à coller de petits strass colorés sur une toile adhésive. Repartez avec un dessous de verre scintillant et unique. .

Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com

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English :

L’événement Atelier Diamond Painting La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-05-07 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude