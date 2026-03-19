Concert des ensembles musicaux La Ferté-Bernard
Concert des ensembles musicaux La Ferté-Bernard samedi 23 mai 2026.
Concert des ensembles musicaux
Centre Culturel Athéna La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Billetterie à l’Escal à partir du 4 mai. 6€ à partir de 8 ans et gratuit pour les moins de 8 ans. .
Centre Culturel Athéna La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 67 92
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English :
L’événement Concert des ensembles musicaux La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-19 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude