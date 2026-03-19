Concert des ensembles musicaux

Centre Culturel Athéna La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Billetterie à l’Escal à partir du 4 mai. 6€ à partir de 8 ans et gratuit pour les moins de 8 ans. .

Centre Culturel Athéna La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 67 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert des ensembles musicaux La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-19 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude