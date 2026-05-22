La Ferté-Bernard

Répétition Fête de la Musique Chantons sur la place

Escal, rue Ledru Rollin La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Projet Chantons toutes et tous sur la Place pour la fête de la Musique de la Ferté-Bernard.

Nul besoin de savoir chanter! C’est, justement, pour toutes et tous, dans l’esprit de la fête de la musique ! Marie Laure Thébault vous propose deux chants connus (promis) qu’elle arrange à deux voix pour celles et ceux qui veulent venir répéter en amont (occasion de se rencontrer chanteur ou chanteuse d’un jour, chorales, chanteur ou chanteuse de tous les jours, groupes vocaux…).

Venez nombreux et nombreuses et n’hésitez pas à partager autour de vous!! .

Escal, rue Ledru Rollin La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 67 92

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English :

L’événement Répétition Fête de la Musique Chantons sur la place La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-05-22 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude