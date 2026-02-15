Les Rendez vous de St Lyphard La Ferté-Bernard

Les Rendez vous de St Lyphard

Festival arts de la rue en centre ville des spectacles, des concerts des installations, des animations… trois jours de fête sur le thème cultivons notre jardin (gratuit) le vendredi de 18h à minuit, le samedi de 15h à minuit, et le dimanche de 12h à 18h. Infos https://tombesdelalune.com/festival-les-rendez-vous-de-st-lyphard/ .

Centre Ville La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 14 34 14 contact@tombesdelalune.com

