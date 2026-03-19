Spectacle de théâtre

Salle Athéna, avenue Général de Gaulle La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Spectacle de théâtre de fin d’année des élèves de Vanessa Lilian Tulane. Organisé par l’Escal. Vente des billets à partir du 18 mai à l’Escal. 6€ à partir de 8 ans et gratuit pour les moins de 8 ans. .

Salle Athéna, avenue Général de Gaulle La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 67 92

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English :

L’événement Spectacle de théâtre La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-19 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude