Challenges de robotique 2026 La Ferté-Bernard
Challenges de robotique 2026 La Ferté-Bernard jeudi 21 mai 2026.
La Ferté-Bernard
Challenges de robotique 2026
Place du Général De Gaulle La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 10:00:00
fin : 2026-05-22 15:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Découvrez le challenge robotique des écoles, collèges et lycées à la salle Olympe. Des catapultes écolos et machines infernales seront en pleine action sur la piste.
Salle Olympe, Entrée gratuite .
Place du Général De Gaulle La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Challenges de robotique 2026 La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-05-02 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
À voir aussi à La Ferté-Bernard (Sarthe)
- Concert des ensembles musicaux La Ferté-Bernard 23 mai 2026
- Sortie Orchidées La Ferté-Bernard 24 mai 2026
- Les Rendez vous de St Lyphard La Ferté-Bernard 29 mai 2026
- La Cyclo Fertoise La Ferté-Bernard 31 mai 2026
- Fête de la Musique La Ferté-Bernard 21 juin 2026