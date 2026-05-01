La Ferté-Bernard

Challenges de robotique 2026

Place du Général De Gaulle La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 10:00:00

fin : 2026-05-22 15:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Découvrez le challenge robotique des écoles, collèges et lycées à la salle Olympe. Des catapultes écolos et machines infernales seront en pleine action sur la piste.

Salle Olympe, Entrée gratuite .

Place du Général De Gaulle La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Challenges de robotique 2026 La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-05-02 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude