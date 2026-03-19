Atelier L’IA concrétement, c’est quoi? Ah quoi ça pourrait bien me servir? La Ferté-Bernard
Atelier L’IA concrétement, c’est quoi? Ah quoi ça pourrait bien me servir? La Ferté-Bernard mercredi 20 mai 2026.
Atelier L’IA concrétement, c’est quoi? Ah quoi ça pourrait bien me servir?
Médiathèque Jean d’Ormesson La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 16:00:00
fin : 2026-05-20 18:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Adressé aux ados de plus de 14 ans, adultes, débutants et curieux. Sur inscription auprès de la Médiathèque. Gratuit. En partenariat avec le département de la Sarthe (Sarthe Lecture) .
Médiathèque Jean d’Ormesson La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 24 44
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L’événement Atelier L’IA concrétement, c’est quoi? Ah quoi ça pourrait bien me servir? La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-19 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude