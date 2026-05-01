La Ferté-Bernard

Permanence conviale LGBTI+

Le bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 16:00:00

fin : 2026-05-22 20:00:00

Date(s) :

2026-05-22

entrée libre

Cette permanence vise à rencontrer le public, le mettre en lien avec des ressources ou répondre aux questions si nécessaire. Les personnes LGBTI+ et les alliés sont les bienvenus. .

Le bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com

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English :

L’événement Permanence conviale LGBTI+ La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-05-07 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude