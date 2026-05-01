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Permanence conviale LGBTI+ La Ferté-Bernard

Permanence conviale LGBTI+ La Ferté-Bernard vendredi 22 mai 2026.

Adresse : Le bienvelue, Galerie Carnot

Ville : 72400 La Ferté-Bernard

Département : Sarthe

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

La Ferté-Bernard

Permanence conviale LGBTI+

Le bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 16:00:00
fin : 2026-05-22 20:00:00

Date(s) :
2026-05-22

entrée libre
Cette permanence vise à rencontrer le public, le mettre en lien avec des ressources ou répondre aux questions si nécessaire. Les personnes LGBTI+ et les alliés sont les bienvenus.   .

Le bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire   cafeassolfb@gmail.com

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English :

L’événement Permanence conviale LGBTI+ La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-05-07 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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