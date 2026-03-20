Exposition Peintures de Dominique Chauvin La Ferté-Bernard
Exposition Peintures de Dominique Chauvin La Ferté-Bernard lundi 18 mai 2026.
Exposition Peintures de Dominique Chauvin
Office de Tourisme, salle patrimoine La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18
fin : 2026-06-01
Date(s) :
2026-05-18
Venez découvrir les œuvres de Dominique Chauvin. Acrylique sur toile. Vous pourrez rêver et voyager à travers ses tableaux. .
Office de Tourisme, salle patrimoine La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21
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L’événement Exposition Peintures de Dominique Chauvin La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-16 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude