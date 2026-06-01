Ouverture du week-end de la biodiversité La Ferté-Bernard
Ouverture du week-end de la biodiversité La Ferté-Bernard samedi 13 juin 2026.
La Ferté-Bernard
Ouverture du week-end de la biodiversité
Le bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 22:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Avec Alexis Rowell entrée libre
Après le film Wilding-Retour à la nature sauvage projeté au cinéma Le Palace à 20h15, Perche Permaculture vous invite à prolonger la soirée pour célébrer la nature et répondre à vos interrogations ! .
Le bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com
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L’événement Ouverture du week-end de la biodiversité La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-06-05 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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