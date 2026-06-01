La Ferté-Bernard

Dictée collective

Le bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 15:30:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Avec Christelle 15 personnes maximum sur inscription

Une dictée collective, niveau brevet, voilà le défi que vous propose le BienVelue pour soutenir les collégiens dans leur préparation. A vos stylos. .

Le bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com

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English :

L’événement Dictée collective La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-06-05 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude