La Ferté-Bernard

Féria V&B 2026

V&B La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Préparez vos foulards rouges, vos plus beaux sourires et votre meilleure humeur la Feria du V and B revient pour une soirée qui s’annonce mémorable ! Au programme Bières fraîches et bonne humeur Vins et convivialité Ambiance festive toute la soirée. Retrouvailles entre copains. Et surtout… le grand retour de nos amis Les Boudingues de Mortagne-au-Perche qui viendront mettre le feu avec leur énergie et leurs airs festifs !

Une seule règle venir avec l’envie de partager, chanter, danser et profiter d’un moment simple, chaleureux et bon enfant.

Alors rassemble ta bande, enfile du rouge et du blanc, et rejoins-nous pour lancer l’été comme il se doit ! .

V&B La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 62 52

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L’événement Féria V&B 2026 La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-06-04 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude