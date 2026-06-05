La Laverie hors les murs La Ferté-Bernard
La Laverie hors les murs La Ferté-Bernard mercredi 24 juin 2026.
La Ferté-Bernard
La Laverie hors les murs
15 Place de Lice La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-24 17:00:00
Date(s) :
2026-06-24
L centre culturel de La Laverie s’exporte à l’Office de Tourisme afin de présenter une
exposition intitulée Révise tes classiques autour de son fonds de collection.
Gratuit .
15 Place de Lice La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21 accueil@tourisme-lafertebernard.fr
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English :
L’événement La Laverie hors les murs La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-06-02 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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