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La Laverie hors les murs La Ferté-Bernard

La Laverie hors les murs La Ferté-Bernard mercredi 24 juin 2026.

Adresse : 15 Place de Lice

Ville : 72400 La Ferté-Bernard

Département : Sarthe

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

La Ferté-Bernard

La Laverie hors les murs

15 Place de Lice La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-24 17:00:00

Date(s) :
2026-06-24

L centre culturel de La Laverie s’exporte à l’Office de Tourisme afin de présenter une
exposition intitulée Révise tes classiques autour de son fonds de collection.
Gratuit   .

15 Place de Lice La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21  accueil@tourisme-lafertebernard.fr

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English :

L’événement La Laverie hors les murs La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-06-02 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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