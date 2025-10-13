Danse et Musique Temps Fort La Ferté-Bernard

Danse et Musique Temps Fort

Salle Athéna La Ferté-Bernard Sarthe

La Ferté-Bernard accueille la 11ème édition du Temps Fort Danse & Musique Amateur Départemental.

Près de 250 amateurs ados, adultes valides ou en situation de handicap, de Sarthe et d’ailleurs, présentent des formes chorégraphiques dans différents sites de la ville qui se dévoilent au public lors d’un parcours guidé imaginé par la chorégraphe Florence Loison.

Depuis 2012, cet événement unique met à l’honneur le temps d’un week-end les pratiques danse amateur de création et accueille également des formes avec des musiciens. Cette mission départementale portée par la compagnie Zutano BaZar permet de valoriser toutes les esthétiques chorégraphiques, les enseignants de la danse, danseurs, danseuses et chorégraphes engagés dans la création amateur.

C’est aussi un moment d’échange, de partage et, pour les pratiquants amateurs, l’occasion de se rassembler et de pratiquer ensemble ! .

