Lecture collective La Ferté-Bernard
Lecture collective La Ferté-Bernard vendredi 19 juin 2026.
La Ferté-Bernard
Lecture collective
Le BienVelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Avec Artémia 10 personnes max sur inscription
Un atelier qui désacralise le livre en le découpant grâce à une méthode de lecture collective l’arpentage. Dans la convivialité et la bonne humeur, découvrez l’ouvrage la biodiversité est un humanisme de Marc-André Sélosses, et repartez en connaissant le propos synthétisé et augmenté de réflexions partagées. .
Le BienVelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com
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English :
L’événement Lecture collective La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-06-05 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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