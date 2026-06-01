Régulation orthophonique La Ferté-Bernard
Régulation orthophonique La Ferté-Bernard mercredi 24 juin 2026.
La Ferté-Bernard
Régulation orthophonique
Centre de santé mobile, Avenue de Gaulle La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 09:00:00
fin : 2026-06-24 12:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Échange et conseils avec une orthophoniste sur le développement de l’enfant communication, langage, apprentissages, alimentation .
Centre de santé mobile, Avenue de Gaulle La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire contact@laregionavossoins.fr
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English :
L’événement Régulation orthophonique La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-05-29 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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