La Ferté-Bernard

Régulation orthophonique

Centre de santé mobile, Avenue de Gaulle La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 09:00:00

fin : 2026-06-24 12:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Échange et conseils avec une orthophoniste sur le développement de l’enfant communication, langage, apprentissages, alimentation .

Centre de santé mobile, Avenue de Gaulle La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire contact@laregionavossoins.fr

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English :

L’événement Régulation orthophonique La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-05-29 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude