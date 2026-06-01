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Régulation orthophonique La Ferté-Bernard

Régulation orthophonique La Ferté-Bernard mercredi 24 juin 2026.

Adresse : Centre de santé mobile, Avenue de Gaulle

Ville : 72400 La Ferté-Bernard

Département : Sarthe

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

La Ferté-Bernard

Régulation orthophonique

Centre de santé mobile, Avenue de Gaulle La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 09:00:00
fin : 2026-06-24 12:00:00

Date(s) :
2026-06-24

Échange et conseils avec une orthophoniste sur le développement de l’enfant communication, langage, apprentissages, alimentation   .

Centre de santé mobile, Avenue de Gaulle La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire   contact@laregionavossoins.fr

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English :

L’événement Régulation orthophonique La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-05-29 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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