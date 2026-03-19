Spectacle de danse modern’ La Ferté-Bernard
Spectacle de danse modern’ La Ferté-Bernard samedi 20 juin 2026.
Spectacle de danse modern’
Centre Culturel Athéna La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Spectacle de danse de fin d’année des élèves de Jules Pasteau. Vente des billets à partir du 1er juin à l’Escal.6 € à partir de 8 ans et gratuit moins de 8 ans. .
Centre Culturel Athéna La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 67 92
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L’événement Spectacle de danse modern’ La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-19 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude