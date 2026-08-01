Balade Bungy Pump – La Ferté Bernard La Ferté-Bernard
mercredi 12 août 2026 · La Ferté-Bernard
Informations pratiques
La Ferté-Bernard
Balade Bungy Pump – La Ferté Bernard
15 Place de Lice La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 08:45:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Tous les mercredis de juillet et août, participez à une balade sportive bien être avec des bâtons mêlant découvertes et exercices sportifs !
Réservation obligatoire au près de l’office de tourisme
Participation à partir de 16 ans minimum
8 euros
En partenariat avec la gymnastique volontaire sarthoise .
15 Place de Lice La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21
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English :
L’événement Balade Bungy Pump – La Ferté Bernard La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-29 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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