Informations pratiques

La Ferté-Bernard

Observation Eclipse

Derrière le complexe culturel Athéna La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12 20:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Dans le cadre de notre label astronomie, Planète Sciences propose une formation pour apprendre à encadrer l’observation de l’éclipse en toute sécurité et accompagner le public dans la découverte de ce phénomène exceptionnel.

Des lunettes seront à disposition sur place. .

Derrière le complexe culturel Athéna La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 87 58 sarthe@planete-sciences.org

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English :

L’événement Observation Eclipse La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-23 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude