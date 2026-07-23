Observation Eclipse La Ferté-Bernard
mercredi 12 août 2026 · La Ferté-Bernard
Informations pratiques
La Ferté-Bernard
Observation Eclipse
Derrière le complexe culturel Athéna La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12 20:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Dans le cadre de notre label astronomie, Planète Sciences propose une formation pour apprendre à encadrer l’observation de l’éclipse en toute sécurité et accompagner le public dans la découverte de ce phénomène exceptionnel.
Des lunettes seront à disposition sur place. .
Derrière le complexe culturel Athéna La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 87 58 sarthe@planete-sciences.org
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English :
L’événement Observation Eclipse La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-23 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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