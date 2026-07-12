Permanence conviviale LGBTI+ La Ferté-Bernard
vendredi 31 juillet 2026 · La Ferté-Bernard
Informations pratiques
La Ferté-Bernard
Permanence conviviale LGBTI+
Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 20:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Avec le centre homogène entrée libre
La permanence est devenue mensuelle. Elle vise à rencontrer le public de la Ferté, le mettre en lien avec des ressources ou répondre à d’éventuelles questions. Les personnes LGBTI+ et les alliés seront les bienvenus. .
Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com
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English :
L’événement Permanence conviviale LGBTI+ La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-06 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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