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AGENDA · La Ferté-Bernard

Permanence conviviale LGBTI+ La Ferté-Bernard

vendredi 31 juillet 2026 · La Ferté-Bernard

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Café Le Bienvelue, Galerie Carnot
Ville
72400 La Ferté-Bernard
Département
Sarthe
Tarif

La Ferté-Bernard

Permanence conviviale LGBTI+

Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 20:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Avec le centre homogène entrée libre
La permanence est devenue mensuelle. Elle vise à rencontrer le public de la Ferté, le mettre en lien avec des ressources ou répondre à d’éventuelles questions. Les personnes LGBTI+ et les alliés seront les bienvenus.   .

Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire   cafeassolfb@gmail.com

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English :

L’événement Permanence conviviale LGBTI+ La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-06 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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