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Festival de La Chéronne 1ère Master classe publique La Ferté-Bernard

Festival de La Chéronne 1ère Master classe publique La Ferté-Bernard vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Halles Denis Béalet salle basse

Ville : 72400 La Ferté-Bernard

Département : Sarthe

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

La Ferté-Bernard

Festival de La Chéronne 1ère Master classe publique

Halles Denis Béalet salle basse La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Chanteurs de l’Académie   .

Halles Denis Béalet salle basse La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 15 88 49 24 

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English :

L’événement Festival de La Chéronne 1ère Master classe publique La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-06-08 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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