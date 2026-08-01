Aqua Gym au Lac Terre d’Auge de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque
vendredi 7 août 2026 · Pont-l'Évêque
Informations pratiques
Pont-l’Évêque
Aqua Gym au Lac Terre d’Auge de Pont-l’Évêque
D48 Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-31 11:00:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-08-31
Cet été, rendez-vous à l’Aqua Gym au Lac Terre d’Auge de Pont-l’Évêque !
Cet été, rendez-vous à l’Aqua Gym au Lac Terre d’Auge de Pont-l’Évêque !
Venez bouger et profiter dans un cadre naturel exceptionnel, les vendredis de 10h00 à 11h00
– 24 & 31 juillet
– 7, 14, 21 & 28 août
Prévoir des chaussures aquatiques.
Réservation obligatoire au 06 29 88 81 58 limite de 8 personnes 15€ par personne
Le paiement s’effectuera au fun shop directement. .
D48 Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 6 29 88 81 58
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English : Aqua Gym au Lac Terre d’Auge de Pont-l’Évêque
This summer, come along to the Aqua Gym at Lac Terre d’Auge in Pont-l’Évêque!
L’événement Aqua Gym au Lac Terre d’Auge de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Terre d’Auge Tourisme
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