Informations pratiques

Pont-l’Évêque

Aqua Gym au Lac Terre d’Auge de Pont-l’Évêque

D48 Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-31 11:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-08-31

Cet été, rendez-vous à l’Aqua Gym au Lac Terre d’Auge de Pont-l’Évêque !

Cet été, rendez-vous à l’Aqua Gym au Lac Terre d’Auge de Pont-l’Évêque !

Venez bouger et profiter dans un cadre naturel exceptionnel, les vendredis de 10h00 à 11h00

– 24 & 31 juillet

– 7, 14, 21 & 28 août

Prévoir des chaussures aquatiques.

Réservation obligatoire au 06 29 88 81 58 limite de 8 personnes 15€ par personne

Le paiement s’effectuera au fun shop directement. .

D48 Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 6 29 88 81 58

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English : Aqua Gym au Lac Terre d’Auge de Pont-l’Évêque

This summer, come along to the Aqua Gym at Lac Terre d’Auge in Pont-l’Évêque!

L’événement Aqua Gym au Lac Terre d’Auge de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Terre d’Auge Tourisme