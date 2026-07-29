Atelier Copeaux Rangements pour livres La Bouquinerie Gourmande Pont-l’Évêque
vendredi 7 août 2026 · La Bouquinerie Gourmande · Pont-l'Évêque
Informations pratiques
Pont-l’Évêque
Atelier Copeaux Rangements pour livres
La Bouquinerie Gourmande 12 rue de la Croix Brisée Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:30:00
fin : 2026-08-07 16:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Création avec matériaux de récupération.
Avec Céline Marie, ébéniste de l’atelier LieuRé.
Création d’un rangement pour vos romans.
Un goûter vous sera servi.
Nombre de places limité. .
La Bouquinerie Gourmande 12 rue de la Croix Brisée Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 23 92
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English : Atelier Copeaux Rangements pour livres
Created using recycled materials.
L’événement Atelier Copeaux Rangements pour livres Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Terre d’Auge Tourisme
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