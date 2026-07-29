Atelier Copeaux Rangements pour livres La Bouquinerie Gourmande Pont-l’Évêque

Informations pratiques

Pont-l’Évêque

Atelier Copeaux Rangements pour livres

La Bouquinerie Gourmande 12 rue de la Croix Brisée Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:30:00

fin : 2026-08-07 16:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Création avec matériaux de récupération.

Avec Céline Marie, ébéniste de l’atelier LieuRé.

Création d’un rangement pour vos romans.

Un goûter vous sera servi.

Nombre de places limité. .

La Bouquinerie Gourmande 12 rue de la Croix Brisée Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 23 92

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English : Atelier Copeaux Rangements pour livres

Created using recycled materials.

L’événement Atelier Copeaux Rangements pour livres Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Terre d’Auge Tourisme