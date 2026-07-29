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Atelier Copeaux Rangements pour livres La Bouquinerie Gourmande Pont-l’Évêque

vendredi 7 août 2026 · La Bouquinerie Gourmande · Pont-l'Évêque

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
La Bouquinerie Gourmande
Adresse
12 rue de la Croix Brisée
Ville
14130 Pont-l'Évêque
Département
Calvados
Tarif

Pont-l’Évêque

Atelier Copeaux Rangements pour livres

La Bouquinerie Gourmande 12 rue de la Croix Brisée Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:30:00
fin : 2026-08-07 16:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Création avec matériaux de récupération.
Avec Céline Marie, ébéniste de l’atelier LieuRé.
Création d’un rangement pour vos romans.
Un goûter vous sera servi.
Nombre de places limité.   .

La Bouquinerie Gourmande 12 rue de la Croix Brisée Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 23 92 

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English : Atelier Copeaux Rangements pour livres

Created using recycled materials.

L’événement Atelier Copeaux Rangements pour livres Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Terre d’Auge Tourisme

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