Atelie de tissage L’impressionnisme en tissu Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque

Pont-l’Évêque

Atelie de tissage L’impressionnisme en tissu

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-07

Broder/ coller, et explorer l’histoire des textiles à travers des ateliers ludiques. Découvre les collections du musée numérique autour des étoffes, de la dentelle, des métiers à tisser et des savoir-faire anciens qui transforment le fil en tissu.

✎ Cet été, la Micro-Folie sort de ses murs et vous donne rendez-vous au Lac de Pont-l’Évêque et à la Bibliothèque pour une présentation autour de l’Impressionnisme, suivie d’un atelier de tissage entre les arbres.

Les tissus utilisés seront fournis par la ressourcerie ASTA de Pont-l’Évêque, dans une démarche à la fois artistique et responsable.

Jeudi 30 juillet (Cabane au Lac Terre d’Auge )

et vendredi 7 août (à la bibliothèque)

De 14h30 à 16h30

Sur réservation (gratuit/ à partir de 7 ans)

Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute. .

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie microfolie@pontleveque.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelie de tissage L’impressionnisme en tissu

Embroider, glue and explore the history of textiles through fun workshops. Discover the digital museum’s collections of fabrics, lace, weaving looms and the ancient skills that transform thread into fabric.

L’événement Atelie de tissage L’impressionnisme en tissu Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Terre d’Auge Tourisme