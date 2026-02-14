Atelier cocktail N°1895 D677 Le Lieu Saint Pierre Pont-l’Évêque
jeudi 9 juillet 2026 · N°1895 D677 Le Lieu Saint Pierre · Pont-l'Évêque
Informations pratiques
Pont-l’Évêque
Atelier cocktail
N°1895 D677 Le Lieu Saint Pierre Distillerie Calvados Christian Drouin Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-07-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27
Expérience sensorielle.
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Prestation disponible jusqu’à 12 personnes . .
N°1895 D677 Le Lieu Saint Pierre Distillerie Calvados Christian Drouin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 30 05 reservation@calvados-drouin.com
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English : Atelier cocktail
A sensory experience.
L’événement Atelier cocktail Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Terre d’Auge Tourisme
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