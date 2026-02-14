Atelier cocktail N°1895 D677 Le Lieu Saint Pierre Pont-l’Évêque

Informations pratiques

Pont-l’Évêque

Atelier cocktail

N°1895 D677 Le Lieu Saint Pierre Distillerie Calvados Christian Drouin Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 17:00:00

fin : 2026-07-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27

Expérience sensorielle.

Vous souhaitez apprendre l’art de la mixologie ?

Surprendre vos amis ou tout simplement apprendre à réaliser un cocktail d’exception ?

Participez à notre atelier cocktail sous les conseils de notre bartender.

Prestation disponible jusqu’à 12 personnes . .

N°1895 D677 Le Lieu Saint Pierre Distillerie Calvados Christian Drouin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 30 05 reservation@calvados-drouin.com

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English : Atelier cocktail

A sensory experience.

L’événement Atelier cocktail Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Terre d’Auge Tourisme