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Foire à tout Pont-l’Évêque

Foire à tout Pont-l’Évêque samedi 15 août 2026.

Adresse : Place du Marché Couvert

Ville : 14130 Pont-l'Évêque

Département : Calvados

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Pont-l’Évêque

Foire à tout

Place du Marché Couvert Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Affaires de seconde main.
Vous trouverez sûrement quelques trésors.   .

Place du Marché Couvert Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 6 71 15 83 40 

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English : Foire à tout

You’re sure to find a few treasures.

L’événement Foire à tout Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Terre d’Auge Tourisme

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