Pont-l’Évêque

Foire à tout

Place du Marché Couvert Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Affaires de seconde main.

Vous trouverez sûrement quelques trésors. .

Place du Marché Couvert Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 6 71 15 83 40

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English : Foire à tout

You’re sure to find a few treasures.

L’événement Foire à tout Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Terre d’Auge Tourisme