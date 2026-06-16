Foire à tout Pont-l’Évêque
Foire à tout Pont-l’Évêque samedi 15 août 2026.
Pont-l’Évêque
Foire à tout
Place du Marché Couvert Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Affaires de seconde main.
Vous trouverez sûrement quelques trésors. .
Place du Marché Couvert Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 6 71 15 83 40
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English : Foire à tout
You’re sure to find a few treasures.
L’événement Foire à tout Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Terre d’Auge Tourisme
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