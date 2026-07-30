Parc en Folie , le rendez-vous incontournable des familles Pont-l’Évêque

Informations pratiques

Pont-l’Évêque

Parc en Folie , le rendez-vous incontournable des familles

Place du Bras d’Or Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

Préparez-vous à trois jours de rires, d’aventures et d’amusement ! Du vendredi 14 au dimanche 16 août 2026, le Parc du Bras d’Or à Pont-l’Évêque se transforme en un véritable royaume du jeu à l’occasion de l’événement Parc en Folie .

Pont-l’Évêque Parc en Folie , le rendez-vous incontournable des familles du 14 au 16 août !

Préparez-vous à trois jours de rires, d’aventures et d’amusement ! Du vendredi 14 au dimanche 16 août 2026, le Parc du Bras d’Or à Pont-l’Évêque se transforme en un véritable royaume du jeu à l’occasion de l’événement Parc en Folie .

Animé tout au long du week-end par DJ BOOM et l’équipe d’Anima’BOOM, cet événement promet d’occuper petits et grands de 10h à 19h avec une multitude d’activités en accès libre.

Des activités pour tous les âges en continu

Tout au long des trois journées, les enfants et leurs parents pourront profiter

-De structures gonflables géantes et colorées

-De jeux en bois et jeux géants traditionnels

-D’un parcours de mini-golf

-D’un parcours de motricité

-D’un espace entièrement sécurisé et dédié aux tout-petits

Un programme thématique inédit chaque jour !

En plus des jeux en continu, chaque journée proposera son lot d’animations spéciales

Vendredi 14 août Journée Cowboy

Glissez-vous dans la peau d’un véritable aventurier du Far West avec des ateliers de lancer de lasso et de tir à l’arc. Ne manquez pas la grande chasse au trésor organisée à 11h, 15h et 18h !

Samedi 15 août Battle Nerf Géante

Relevez le défi du parcours commando et de la course au drapeau ! Une session de Battle Nerf aura lieu toutes les heures (attention jauges limitées à 20 places par session).

Dimanche 16 août Bataille de Couleurs

Terminez le week-end en beauté dans une explosion de festivités ! Le grand rendez-vous de la bataille de poudre colorée est donné à 15h précise.

Informations pratiques

-Où ? Parc du Bras d’Or, Pont-l’Évêque

-Quand ? Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 août 2026 (de 10h à 19h)

Tarifs

-5 € l’entrée à la journée

-10 € le Pass 3 jours

Réservations La réservation est vivement conseillée pour garantir votre place aux activités, contactez le 06 85 82 54 23. .

Place du Bras d’Or Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 6 85 82 54 23

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English : Parc en Folie , le rendez-vous incontournable des familles

Get ready for three days of laughter, adventure and fun! From Friday 14 to Sunday 16 August 2026, the Parc du Bras d’Or in Pont-l’Évêque will be transformed into a veritable kingdom of play for the ‘Parc en Folie’ event.

L’événement Parc en Folie , le rendez-vous incontournable des familles Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Terre d’Auge Tourisme