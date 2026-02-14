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Animation Land’art à LaCabane Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque

Animation Land’art à LaCabane Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque jeudi 13 août 2026.

Lieu
Lac Terre d'Auge
Adresse
LaCabane
Ville
14130 Pont-l'Évêque
Département
Calvados
Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif

Pont-l’Évêque

Animation Land’art à LaCabane

Lac Terre d’Auge LaCabane Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:30:00
fin : 2026-08-13 16:30:00

Date(s) :
2026-08-13

Création d’oeuvres de land’art
Tout public.
Vous pourrez créer avec ce que nous offre la nature.   .

Lac Terre d’Auge LaCabane Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77  contact@terredauge-tourisme.fr

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English : Animation Land’art à LaCabane

Creation of land art works

L’événement Animation Land’art à LaCabane Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Terre d’Auge Tourisme

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