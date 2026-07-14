UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pont-l'Évêque

Atelier EXPO’ > L’apprenti chevalier > Atelier 3-6 ans Pont-l’Évêque

mercredi 29 juillet 2026 · Pont-l'Évêque

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Rue Eugène Pian
Ville
14130 Pont-l'Évêque
Département
Calvados
Tarif

Pont-l’Évêque

Atelier EXPO’ > L’apprenti chevalier > Atelier 3-6 ans

Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-07-29 11:30:00

Date(s) :
2026-07-29

Atelier 3-6 ans
Peinture au pochoir .
Info et réservation sur mediation@pontleveque.fr ou au 0231648933   .

Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier EXPO’ > L’apprenti chevalier > Atelier 3-6 ans

Workshop for 3–6-year-olds

L’événement Atelier EXPO’ > L’apprenti chevalier > Atelier 3-6 ans Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Terre d’Auge Tourisme

À voir aussi à Pont-l'Évêque (Calvados)