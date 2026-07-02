Aqua’Abdos à l’Aqua’Noblat Saint-Léonard-de-Noblat
jeudi 6 août 2026 · Saint-Léonard-de-Noblat
Informations pratiques
Saint-Léonard-de-Noblat
Aqua’Abdos à l’Aqua’Noblat
8 avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 10.5 – 10.5 – 10.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06 20:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Votre Espace Aqua’Noblat vous propose une séance aqua’abdos .
8 avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 22 99 10 aqua-noblat@ccnoblat.fr
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English : Aqua’Abdos à l’Aqua’Noblat
L’événement Aqua’Abdos à l’Aqua’Noblat Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-07-02 par OT de Noblat
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