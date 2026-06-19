Visite guidée de la Collégiale Collégiale de Saint-Léonard de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat

Informations pratiques

Saint-Léonard-de-Noblat

Visite guidée de la Collégiale

Collégiale de Saint-Léonard de Noblat 2 Place Wilson Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:30:00

fin : 2026-07-28 15:30:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Dans le cadre de la Pastorale du Tourisme et des Loisirs, découvrez la Collégiale de Saint-Léonard-de-Noblat

Entrez dans ce joyau de l’art roman, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, et laissez-vous émerveiller par ses voûtes en berceau, ses chapiteaux sculptés et son architecture remarquable.

Michel Deroin et Martine Tandeau de Marsac de l’association Connaissance et Sauvegarde vous entraîneront à la suite de saint Léonard et de ses multiples facettes artistiques.

Rendez-vous dans le déambulatoire de la Collégiale .

Collégiale de Saint-Léonard de Noblat 2 Place Wilson Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 25 06 otsi@ccnoblat.fr

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English : Visite guidée de la Collégiale

L’événement Visite guidée de la Collégiale Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-19 par OT de Noblat