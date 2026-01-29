Soirée de la Saint-Valentin à l’Escalier

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Que vous soyez en couple, entre ami·es, en solo assumé ou simplement curieux·se, L’Escalier, le Comité de soutien du Rex et le cinéma Le Rex s’associent pour vous proposer une soirée Saint-Valentin conviviale, festive et décomplexée.

18h Cinéma

La soirée démarre au cinéma Le Rex avec la projection d’un film romantique. Tarif 5 €

Salle des conférences (à côté du Foyer rural)

20h Soirée love ou pas à L’Escalier

Place ensuite à une soirée placée sous le signe de l’amour, de la gourmandise et du jeu

Repas romantique (entrée plat dessert + une boisson) propulsée par Cathy Menu à 25 €

Blind test spécial amour .

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 00 30 animation@lescalier87.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée de la Saint-Valentin à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-01-27 par OT de Noblat