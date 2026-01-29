Soirée de la Saint-Valentin à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat
Soirée de la Saint-Valentin à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat samedi 14 février 2026.
Soirée de la Saint-Valentin à l’Escalier
3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Que vous soyez en couple, entre ami·es, en solo assumé ou simplement curieux·se, L’Escalier, le Comité de soutien du Rex et le cinéma Le Rex s’associent pour vous proposer une soirée Saint-Valentin conviviale, festive et décomplexée.
18h Cinéma
La soirée démarre au cinéma Le Rex avec la projection d’un film romantique. Tarif 5 €
Salle des conférences (à côté du Foyer rural)
20h Soirée love ou pas à L’Escalier
Place ensuite à une soirée placée sous le signe de l’amour, de la gourmandise et du jeu
Repas romantique (entrée plat dessert + une boisson) propulsée par Cathy Menu à 25 €
Blind test spécial amour .
3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 00 30 animation@lescalier87.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée de la Saint-Valentin à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-01-27 par OT de Noblat