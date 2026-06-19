Visite guidée de la cité médiévale et Collégiale de Saint-Léonard de Noblat Office de tourisme de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat mercredi 8 juillet 2026.

Saint-Léonard-de-Noblat

Visite guidée de la cité médiévale et Collégiale de Saint-Léonard de Noblat

Office de tourisme de Noblat 4 Place du Champ de Mars Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-08-26 11:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Visite guidée de la cité médiévale et de la Collégiale, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France avec un guide bénévole de l’Association Connaissance et Sauvegarde. .

Office de tourisme de Noblat 4 Place du Champ de Mars Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 25 06 otsi@ccnoblat.fr

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English : Visite guidée de la cité médiévale et Collégiale de Saint-Léonard de Noblat

L’événement Visite guidée de la cité médiévale et Collégiale de Saint-Léonard de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-19 par OT de Noblat