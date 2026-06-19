Visite guidée de la cité médiévale et Collégiale de Saint-Léonard de Noblat Office de tourisme de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat
Visite guidée de la cité médiévale et Collégiale de Saint-Léonard de Noblat Office de tourisme de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Visite guidée de la cité médiévale et Collégiale de Saint-Léonard de Noblat
Office de tourisme de Noblat 4 Place du Champ de Mars Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-08-26 11:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Visite guidée de la cité médiévale et de la Collégiale, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France avec un guide bénévole de l’Association Connaissance et Sauvegarde. .
Office de tourisme de Noblat 4 Place du Champ de Mars Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 25 06 otsi@ccnoblat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée de la cité médiévale et Collégiale de Saint-Léonard de Noblat
L’événement Visite guidée de la cité médiévale et Collégiale de Saint-Léonard de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-19 par OT de Noblat
À voir aussi à Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne)
- Boutique des Métiers d’Art à l’espace culturel, le Grand Saint-Léonard Le Grand Saint-Léonard Saint-Léonard-de-Noblat 1 juillet 2026
- Fête de la St-Martial Pont de Noblat au Parcours santé Saint-Léonard-de-Noblat 3 juillet 2026
- Reg’Arts 2026 Salle Denis Dussoubs Salle des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat 3 juillet 2026
- Partir en Livre à la bibliothèque place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat 4 juillet 2026
- Concours de pêche de la Saint-Martial Ecluse de Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat 4 juillet 2026