Partir en Livre à la bibliothèque place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat
Partir en Livre à la bibliothèque place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat samedi 4 juillet 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Partir en Livre à la bibliothèque
place Denis Dussoubs Bibliothèque Georges-Emmanuel Clancier Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Dans le cadre de Partir un Livre, heure du conte sur nos petits et grands héros pour petits et grands de 4 à 99 ans. .
place Denis Dussoubs Bibliothèque Georges-Emmanuel Clancier Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 76 87 direction-bibliotheque@ville-saint-leonard.fr
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English : Partir en Livre à la bibliothèque
L’événement Partir en Livre à la bibliothèque Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-05-29 par OT de Noblat
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