Partir en Livre à la bibliothèque place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat

Saint-Léonard-de-Noblat

Partir en Livre à la bibliothèque

place Denis Dussoubs Bibliothèque Georges-Emmanuel Clancier Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Dans le cadre de Partir un Livre, heure du conte sur nos petits et grands héros pour petits et grands de 4 à 99 ans. .

place Denis Dussoubs Bibliothèque Georges-Emmanuel Clancier Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 76 87 direction-bibliotheque@ville-saint-leonard.fr

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English : Partir en Livre à la bibliothèque

L’événement Partir en Livre à la bibliothèque Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-05-29 par OT de Noblat