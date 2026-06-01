Le labo familles au Foyer Rural Rue Roger Salengro Saint-Léonard-de-Noblat
Le labo familles au Foyer Rural Rue Roger Salengro Saint-Léonard-de-Noblat samedi 27 juin 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Le labo familles au Foyer Rural
Rue Roger Salengro Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:30:00
fin : 2026-06-27 11:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Atelier parent-enfant autour des émotions, ouvert à tous les enfants accompagnés d’un parent. L’atelier est particulièrement adapté aux enfants de 5 à 8 ans, mais les enfants de moins de 5 ans sont également les bienvenus des activités leur seront proposées.
Au programme une histoire, des jeux pour échanger autour des émotions et la fabrication d’un outil à réaliser en duo et à emporter à la maison. Participation 1 € par famille adhérente et 2 € par famille non adhérente. Places limitées, sur inscription. .
Rue Roger Salengro Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 11 18 accueil@foyer-rural-saint-leonard.fr
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English : Le labo familles au Foyer Rural
L’événement Le labo familles au Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-11 par OT de Noblat
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