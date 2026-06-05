Concert Rockabilly aux 2 tours Les deux Tours Saint-Léonard-de-Noblat
Concert Rockabilly aux 2 tours Les deux Tours Saint-Léonard-de-Noblat vendredi 19 juin 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Concert Rockabilly aux 2 tours
Les deux Tours 17 Place de la République Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Le bar, les deux tours vous propose une soirée Rockabilly avec Roxy Mary et The Straight Shooters .
Les deux Tours 17 Place de la République Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 41 73 61
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English : Concert Rockabilly aux 2 tours
L’événement Concert Rockabilly aux 2 tours Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-05-29 par OT de Noblat
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