Concert Rockabilly aux 2 tours Les deux Tours Saint-Léonard-de-Noblat

Saint-Léonard-de-Noblat

Concert Rockabilly aux 2 tours

Les deux Tours 17 Place de la République Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le bar, les deux tours vous propose une soirée Rockabilly avec Roxy Mary et The Straight Shooters .

Les deux Tours 17 Place de la République Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 41 73 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Rockabilly aux 2 tours

L’événement Concert Rockabilly aux 2 tours Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-05-29 par OT de Noblat