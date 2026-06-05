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Concert Rockabilly aux 2 tours Les deux Tours Saint-Léonard-de-Noblat

Concert Rockabilly aux 2 tours Les deux Tours Saint-Léonard-de-Noblat

Concert Rockabilly aux 2 tours Les deux Tours Saint-Léonard-de-Noblat vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Les deux Tours

Adresse : 17 Place de la République

Ville : 87400 Saint-Léonard-de-Noblat

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Saint-Léonard-de-Noblat

Concert Rockabilly aux 2 tours

Les deux Tours 17 Place de la République Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Le bar, les deux tours vous propose une soirée Rockabilly avec Roxy Mary et The Straight Shooters   .

Les deux Tours 17 Place de la République Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 41 73 61 

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English : Concert Rockabilly aux 2 tours

L’événement Concert Rockabilly aux 2 tours Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-05-29 par OT de Noblat

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