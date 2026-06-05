Fêt de la musique au Presto Presto Saint-Léonard-de-Noblat
Fêt de la musique au Presto Presto Saint-Léonard-de-Noblat samedi 20 juin 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Fêt de la musique au Presto
Presto 29 Rue Jean Moulin Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
À l’occasion de la Fête de la Musique, Le Presto vous invite à une soirée festive et conviviale avec le groupe Miaul’Covers en concert live !
Venez profiter d’une ambiance musicale chaleureuse, le tout accompagné d’un menu spécial préparé pour l’occasion.
Entre bonne musique, bons petits plats et bonne humeur, tout est réuni pour passer une excellente soirée entre amis ou en famille ! .
Presto 29 Rue Jean Moulin Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 19 82 67
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English : Fêt de la musique au Presto
L’événement Fêt de la musique au Presto Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-05-29 par OT de Noblat
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