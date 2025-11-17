Conférence Henri MATISSE La nostalgie de l’Âge d’or Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat

Conférence Henri MATISSE La nostalgie de l’Âge d’or

Place Denis Dussoubs Bibliothèque municipale Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Gratuit

Gratuit

2026-06-12

fin : 2026-06-12

2026-06-12

Henri MATISSE La nostalgie de l’Âge d’or Le bonheur de vivre ou La joie de vivre

Le Bonheur de vivre occupe dans la carrière de Matisse et plus généralement dans l’histoire de l’art moderne une position charnière.

Matisse a déjà 36 ans lorsqu’il entreprend ce tableau, il y condense une grande part de son expérience nourrie du contact avec les modernes de la fin du XIXe siècle et, dans le même temps, élabore les grands axes de son œuvre future. Cette toile est devenue d’autant plus mythique que la fondation Barnes qui le possède en a longtemps interdit les reproductions et refusé les prêts jusqu’aux années 80. On a pu voir Le bonheur de vivre au musée d’Orsay en 1993-94. .

Place Denis Dussoubs Bibliothèque municipale Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 76 87 bibliotheque.municipale@ville-saint-leonard.fr

