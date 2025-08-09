Festival Au bout du conte Contes des chemins oubliés Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat

Saint-Léonard-de-Noblat

Festival Au bout du conte Contes des chemins oubliés

Le Pénitent Bords de Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:30:00

fin : 2026-06-11 19:30:00

Date(s) :

2026-06-11

La bibliothèque vous propose une balade contée dans le cadre de Au bout du conte avec Yann Foury, Contes des chemins oubliés.

Pour les enfants à partir de 6 ans

ll paraît qu’en Bretagne, quand on remonte les rivières, on arrive dans les Monts d’Arrée. Là-haut, entre les ajoncs et les rochers, serpentent des chemins perdus. Les voyageurs qui les empruntent font toujours d’étranges rencontres des fées radioactives, des héros aux grand cœur qui sentent le beurre, un bistrot fantomatique ou des animaux plus vieux que le monde…

De l’imagination, des histoires et une clarinette c’est tout ce qu’il faut pour découvrir et parcourir ensemble un petit bout des chemins oublié. .

Le Pénitent Bords de Vienne Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 76 87 bibliotheque.municipale@ville-saint-leonard.fr

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English : Festival Au bout du conte Contes des chemins oubliés

L’événement Festival Au bout du conte Contes des chemins oubliés Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-23 par Terres de Limousin