Festival Au bout du conte Contes des chemins oubliés Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat
Festival Au bout du conte Contes des chemins oubliés Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat jeudi 11 juin 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Festival Au bout du conte Contes des chemins oubliés
Le Pénitent Bords de Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:30:00
fin : 2026-06-11 19:30:00
Date(s) :
2026-06-11
La bibliothèque vous propose une balade contée dans le cadre de Au bout du conte avec Yann Foury, Contes des chemins oubliés.
Pour les enfants à partir de 6 ans
ll paraît qu’en Bretagne, quand on remonte les rivières, on arrive dans les Monts d’Arrée. Là-haut, entre les ajoncs et les rochers, serpentent des chemins perdus. Les voyageurs qui les empruntent font toujours d’étranges rencontres des fées radioactives, des héros aux grand cœur qui sentent le beurre, un bistrot fantomatique ou des animaux plus vieux que le monde…
De l’imagination, des histoires et une clarinette c’est tout ce qu’il faut pour découvrir et parcourir ensemble un petit bout des chemins oublié. .
Le Pénitent Bords de Vienne Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 76 87 bibliotheque.municipale@ville-saint-leonard.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Au bout du conte Contes des chemins oubliés
L’événement Festival Au bout du conte Contes des chemins oubliés Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-23 par Terres de Limousin
À voir aussi à Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne)
- Concert peinture avec Crave à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat 4 mai 2026
- Sophro-créations corps et esprit en harmonie au Moulin du Got Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat 9 mai 2026
- Atelier Origami à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat 9 mai 2026
- Conférence et sortie, chauves-souris au Foyer Rural Salle des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat 21 mai 2026
- Visite du jardin partagé au Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat 22 mai 2026