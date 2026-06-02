Concours de pêche de la Saint-Martial Ecluse de Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat
Concours de pêche de la Saint-Martial Ecluse de Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat samedi 4 juillet 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Concours de pêche de la Saint-Martial
Ecluse de Beaufort Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Concours de pêche de la St Martial ouvert à tous possesseurs de la carte de pêche.
Pêche au feeder , au leurre , fouillis et vers de vase interdit et bourriche obligatoire.
inscriptions à partir de 13h lieu écluse de Beaufort, remise des lots parcours de santé . .
Ecluse de Beaufort Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 47 60 97
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English : Concours de pêche de la Saint-Martial
L’événement Concours de pêche de la Saint-Martial Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Noblat
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