Concours de pêche de la Saint-Martial Ecluse de Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat samedi 4 juillet 2026.

Saint-Léonard-de-Noblat

Concours de pêche de la Saint-Martial

Ecluse de Beaufort Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Concours de pêche de la St Martial ouvert à tous possesseurs de la carte de pêche.

Pêche au feeder , au leurre , fouillis et vers de vase interdit et bourriche obligatoire.

inscriptions à partir de 13h lieu écluse de Beaufort, remise des lots parcours de santé . .

Ecluse de Beaufort Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 47 60 97

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English : Concours de pêche de la Saint-Martial

L’événement Concours de pêche de la Saint-Martial Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Noblat