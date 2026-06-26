Reg’Arts 2026 Salle Denis Dussoubs Salle des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat

Saint-Léonard-de-Noblat

Reg’Arts 2026

Salle Denis Dussoubs Salle des fêtes Rue Roger Salengro Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 10:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-03

L’exposition Reg’Arts organisée par le Lions Club de Saint-Léonard présente une trentaine d’artistes peinture, dessin, aquarelle, pastel céramique, formes, photo… Une majorité d’entre eux expose à Reg’Arts pour la première fois

Les artistes du collectif Factory 87 sont à l’honneur et Julian Gallo artiste peintre membre du collectif Factory 87 et Lylou Gaye graphiste, illustratrice sont nos Jeunes Talents Reg’Arts 2026

La traditionnelle vente de coffrets/ticket de tombola confectionnés grâce au don de la cartonnerie Saica Pack est au profit du projet de végétalisation de la cour du Lycée Bernard Palissy. Les coffrets contiennent la reproduction d’une œuvre de Claude Bromet sur papier Moulin du Got et la reproduction papier d’une tapisserie d’Aubusson Jacques Fadat . 2 tirages de Tombola dotés des oeuvres offertes par les artistes exposants. .

Salle Denis Dussoubs Salle des fêtes Rue Roger Salengro Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 30 13 14 regartssaintleonard@gmail.com

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English : Reg’Arts 2026

L’événement Reg’Arts 2026 Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-26 par Terres de Limousin