Marché des Producteurs de Pays Pont de Noblat au Parcours santé Saint-Léonard-de-Noblat

Marché des Producteurs de Pays

Pont de Noblat au Parcours santé 18 Rue du Vieux Pont Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Les Marchés des Producteurs de Pays font partis des incontournables de l’été à St Léonard de Noblat. Ils ont lieu en Bord de Vienne au Pont de Noblat.

Venez déguster des produits locaux proposés par des Producteurs passionnés le tout dans une ambiance très festive. De l’entrée au dessert, il y en a pour tous les gouts. Vous pouvez manger sur place tout en appréciant le site et l’animation musicale. .

Pont de Noblat au Parcours santé 18 Rue du Vieux Pont Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 99 67 82 losaintmarsaut@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché des Producteurs de Pays

L’événement Marché des Producteurs de Pays Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-02-24 par Terres de Limousin