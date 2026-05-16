Marché gourmands à Saint-Léonard de Noblat Place de la République Saint-Léonard-de-Noblat

Saint-Léonard-de-Noblat

Marché gourmands à Saint-Léonard de Noblat

Place de la République Centre ville Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 13:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Chaque samedi matin, la ville de Saint-Léonard-de-Noblat vous invite à vivre un moment convivial et gourmand au cœur de son marché. De 9h à 13h, commerçants et producteurs locaux vous accueillent pour découvrir des produits frais, savoureux et authentiques dans une ambiance chaleureuse et animée.

Venez acheter, déguster et profiter d’un agréable moment en famille ou entre amis sur la Place de la République. Ces marchés gourmands se dérouleront les samedis 30 mai, 13 juin, 27 juin, 11 juillet, 25 juillet, 15 août et 29 août.

Un rendez-vous incontournable pour soutenir les producteurs locaux et savourer les richesses du terroir.

Marché avec une ambiance musicale .

Place de la République Centre ville Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 00 13 accueil@ville-saint-leonard.fr

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English : Marché gourmands à Saint-Léonard de Noblat

L’événement Marché gourmands à Saint-Léonard de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-05-16 par OT de Noblat