Descente en canoë de la Vienne les Mardis d’été Saint-Léonard-de-Noblat

Descente en canoë de la Vienne les Mardis d’été

Rue de Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 13:30:00

fin : 2026-08-25 15:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Envie d’eau, de sport, de balade et de nature ? A vous la Vienne …Proche de Saint Léonard de Noblat, deux parcours en Canoë, de 8 ou 3 kms, sont à faire en famille ou entre amis. Pour changer de perspectives en découvrant depuis l’eau les paysages de cette rivière sauvage et la faune qui l’habite. Sensations garanties ! .

Rue de Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 61 15 81 ckeymoutiers@gmail.com

