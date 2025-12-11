Descente en canoë de la Vienne les Mardis d’été Saint-Léonard-de-Noblat
Descente en canoë de la Vienne les Mardis d’été
Rue de Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Début : 2026-07-07 13:30:00
fin : 2026-08-25 15:00:00
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Envie d’eau, de sport, de balade et de nature ? A vous la Vienne …Proche de Saint Léonard de Noblat, deux parcours en Canoë, de 8 ou 3 kms, sont à faire en famille ou entre amis. Pour changer de perspectives en découvrant depuis l’eau les paysages de cette rivière sauvage et la faune qui l’habite. Sensations garanties ! .
Rue de Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 61 15 81 ckeymoutiers@gmail.com
