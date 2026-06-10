Aqua’ciné Janzé
Aqua’ciné Janzé vendredi 17 juillet 2026.
Janzé
Aqua’ciné
PARC AQUATIQUE, 51 RUE JEAN MARIE LACIRE Janzé Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Aqua’ciné aux Ondines
Pirates de Caraïbes-La malediction du Black Pearl
Inscription obligatoire à l’accueil ou sur le site des Ondines
Début du film à 19h30
Avec Pop-Corn/Bonbon/Boissons
3 type d’entrée:- entrée enfant
entrée adulte
pass famille .
PARC AQUATIQUE, 51 RUE JEAN MARIE LACIRE Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 71 00 35 35
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English :
L’événement Aqua’ciné Janzé a été mis à jour le 2026-06-10 par ADT 35 ADMIN
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