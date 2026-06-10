Janzé

Aqua’ciné

PARC AQUATIQUE, 51 RUE JEAN MARIE LACIRE Janzé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Aqua’ciné aux Ondines

Pirates de Caraïbes-La malediction du Black Pearl

Inscription obligatoire à l’accueil ou sur le site des Ondines

Début du film à 19h30

Avec Pop-Corn/Bonbon/Boissons

3 type d’entrée:- entrée enfant

entrée adulte

pass famille .

PARC AQUATIQUE, 51 RUE JEAN MARIE LACIRE Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 71 00 35 35

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English :

L’événement Aqua’ciné Janzé a été mis à jour le 2026-06-10 par ADT 35 ADMIN