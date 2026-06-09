Les Mercredis de la Roche aux Fées Janzé

Janzé

Les Mercredis de la Roche aux Fées

La Roche aux Fées Janzé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-22

Fort du succès rencontré chaque année, Roche aux Fées Communauté renouvelle les Mercredis de La Roche aux Fées pour une 19e édition, dans le cadre verdoyant du site mégalithique d’Essé. Balades animées, marché à manger, apéro-concerts et spectacles d’arts de rue il y en aura pour tous les goûts et tous les âges les mercredis 22 et 29 juillet 2026.

Comme chaque année, deux balades animées d’une heure (4 km) sont proposées à 17h15 ou à 17h45. À partir de 19h, le marché à manger réunira producteurs locaux et food trucks, accompagné d’un apéro-concert. Les festivités se poursuivront à 21h avec un spectacle d’arts de rue, dans une ambiance conviviale et familiale.

Les spectacles proposés DEUX SOIRÉES, DEUX AMBIANCES

Le mercredi 22 juillet, place au cirque avec une balade animée par Vents de Cirque, suivie d’un apéro-concert du groupe Les gars d’en bas et du spectacle Kontact de la compagnie Puéril Péril, une performance acrobatique spectaculaire mêlant prouesses physiques et humour.

Le mercredi 29 juillet, le public sera invité à un voyage musical avec la balade proposée par Apach, homme-orchestre, puis le concert de Ker Varna. La soirée se clôturera avec JümeläG de la compagnie Imperial Kikiristan, un spectacle de rue décalé et poétique autour d’un improbable jumelage entre Essé et le Kikiristan. Des sculptures musicales interactives viendront également ponctuer la soirée, offrant au public une expérience sonore originale et participative.

INFORMATIONS PRATIQUES

• Réservation conseillée pour une soirée complète ou uniquement pour le spectacle (jauge limitée) en ligne sur www.tourisme.rafcom.bzh

• Tarifs Forfait comprenant les animations, la balade et le spectacle ; possibilité de se restaurer sur place grâce au marché à manger

Adulte et +12 ans 5€

Enfant 6-12 ans 3€

Pour les moins de 6 ans gratuit

• Renseignements

02 99 43 64 87, tourisme@rafcom.bzh .

La Roche aux Fées Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 43 64 87

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English :

L’événement Les Mercredis de la Roche aux Fées Janzé a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 35 ADMIN