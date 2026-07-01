Informations pratiques

Janzé

Fête Médiévale à Enigmaparc

Janzé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 18:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Fête Médiévale près de Rennes Le Grand Bal de l’An Mille à Enigmaparc (Samedi 25 Juillet 2026)

Vous aimez caroler (danser en vieux françois) au rythme des pas d’autrefois et des mélodies médiévales ? Les passionnés de danses historiques, de reconstitution et de culture médiévale-fantastique ont rendez-vous le samedi 25 juillet 2026 à Enigmaparc, le parc de loisirs couvert situé à Janzé (sud de Rennes, Ille-et-Vilaine).

Pour cette journée d’immersion totale unique en Bretagne, la grâce et les traditions ancestrales s’invitent au cœur de nos zones d’aventures aux décors monumentaux peints à la main par des artistes, offrant une qualité visuelle digne d’un plateau de cinéma.

Au programme de votre escapade historique

Initiation à la Danse Médiévale L’association Mets-toi En Scène (célèbre pour le spectacle historique Terres d’Histoire) vous fera entrer dans la danse. Venez apprendre les pas, les rondes et les branles d’antan entre deux quêtes.

Et pour les 20 ans d’Enigmaparc Vevez vous esbaudir en découvrant Sous les traits d’une trouvère , une symbolique autour de la vingtaine, un chiffre un peu spécial au moyen âge…

Sortez vos plus beaux costumes Immersion récompensée !

Pour que la frontière entre les visiteurs et les artistes s’efface, Enigmaparc invite tous les passionnés de GN, de cosplay historique et de médiéval-fantastique à venir costumés de la tête aux pieds.

?? Profitez de 10 % de réduction immédiate sur le plein tarif du Grand Parcours (valable sur la formule 3-4h).

Alliez la passion de l’Histoire au défi du Jeu

Profitez de votre venue pour tester le Grand Parcours Familial ou Adulte. Durant 3 à 4 heures de jeu intensif, explorez nos décors saisissants (du mystérieux Trône de Breizh aux sentiers de Diwaller le dragon) et résolvez des énigmes pour libérer l’aventurier Albert Enigmus de son grimoire maléfique.

Une journée hors du temps, idéale pour les tribus, les groupes d’amis et les amoureux du patrimoine. Restauration sur place à la taverne pour festoyer et ripailler tout au long de la journée.

Lieu Enigmaparc Janzé (Axe Rennes-Angers, à 20 min de Rennes et à proximité de Chateaugiron).

Date Samedi 25 juillet 2026.

Réservation fortement conseillée sur notre billetterie en ligne pour garantir votre session .

Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 47 07 65

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English :

L’événement Fête Médiévale à Enigmaparc Janzé a été mis à jour le 2026-07-09 par OT CHATEAUGIRON