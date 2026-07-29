Aquagym en mer avec Ocean by Fab Audierne
mardi 1 septembre 2026 · Audierne
Informations pratiques
Audierne
Aquagym en mer avec Ocean by Fab
Centre nautique d’Esquibien Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 08:30:00
fin : 2026-12-31 19:00:00
Date(s) :
2026-09-01
Aquagym en mer savant mélange de natation, aquagym et pilates, travail du corps dans sa globalité, travail des postures et respiration.
Gainage, renforcement musculaire complet en douceur (épaules, dos, abdos, cuisses et fessiers). .
Centre nautique d’Esquibien Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 74 29 47 00
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English :
L’événement Aquagym en mer avec Ocean by Fab Audierne a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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