Aquagym en piscine avec Moïse Lieu-dit Beg Porz Moëlan-sur-Mer
Aquagym en piscine avec Moïse Lieu-dit Beg Porz Moëlan-sur-Mer mercredi 29 avril 2026.
Moëlan-sur-Mer
Aquagym en piscine avec Moïse
Lieu-dit Beg Porz Domaine maritime de Beg Porz Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 18:15:00
fin : 2026-04-29 19:00:00
Date(s) :
2026-04-29
A tout âge, pour profiter des bienfaits de l’eau et muscler jambes, fessiers, abdos et bras. Vous renforcerez également votre endurance sans aucun traumatisme pour votre organisme.
RDV 10 minutes avant le début du cours.
Parking public sur la droite. .
Lieu-dit Beg Porz Domaine maritime de Beg Porz Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 63 28 51 08
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English :
L’événement Aquagym en piscine avec Moïse Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-21 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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